Julio Cesar Herrera, actor de Betty la Fea, sufrió parálisis en un ojo por estrés

Seguido a esto, mencionó que aunque las consecuencias de su enfermedad no fueron graves y que su recuperación puede tardar poco, contó los síntomas que tuvo, para que más personas se percaten, por sí llegan a sentir alguna anomalía.

"Me dio un pellisquito, una cosita ahí, que hace que cuando desvíe la mirada, no lo pueda hacer, pero afortunadamente, fue una cosa muy mínima, y eso permite que tenga una muy buena recuperación a corto plazo, y no me ha impedido trabajar, pero si les hago la invitación a que cuidemos nuestra salud mental", concluyó.

Los mensajes de apoyo, no se hicieron esperar y artistas de la talla de Piter Albeiro, Aida Bossa, El Mindo, entre otros; manifestaron sus voz de aliento para con el actor, que inclusive en uno de los comentarios, responde que fue gracias a un descuido suyo, que tuvo que atravesar por esta adversidad.