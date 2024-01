Julio Sánchez Coccaro, exparticipante de MarterChef, contó su experiencia con la Virgen de Fátima

Julio Sánchez Coccaro y su experiencia con la Virgen de Fátima

El recorrido actoral de Julio Sánchez Coccaro se extiende por tres décadas en las que ha dedicado su arte a la televisión nacional, así como al teatro, el canto y la dirección.

Pero toda la atención se ha centro en su más reciente entrevista, donde reveló varios aspectos de su vida pocos conocidos, entre los que se destacó su encuentro con la Virgen de Fátima.

"Yo estaba durmiendo profundamente cuando de repente abrí los ojos y veo una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: 'Todo va a estar bien'", relató Sánchez.

Muchos fueron los comentarios que recibió el actor luego de contar esta experiencia, pues algunos en redes sociales creyeron su relato, mientras que otros fueron escépticos al respecto.