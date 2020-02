Justin Bieber califica a las amigas de su esposa de la más a la menos favorita

Recientemente Justin Bieber asistió a 'The Late Late Show with James Corden' y se le midió a jugar 'Spill Your Guts or Fill Your Guts', sección del programa que consiste en responder preguntas (por lo general con tendencia a la polémica) y en el caso de no hacerlo se tendrá que comer o beber cosas que van desde el licuado de sardina, saliva de ave, hasta batido de camarones y chiles, entre otras cosas.

De este modo, el artista canadiense se enfrentó al reto de enumerar a las amigas de su esposa Hailey Baldwin, desde la más favorita hasta la menos favorita. Los nombres sobre la mesa fueron las modelos Kendall Jenner, Gigi Hadid y la actriz/modelo Cara Delevingne. Era responder esto o comer pene de toro, por lo que Bieber no dudó en poner a Kendall en el primer lugar y a Cara en el último.

"Kendall, Gigi y Cara... Esta es la cosa. Conozco mejor a Kendall, he pasado la mayor parte del tiempo con ella. Es una buena amiga de los dos. No he pasado mucho tiempo con Gigi ni con Cara. Entonces, no tengo nada en contra de ellas, solo tengo una mejor relación con Kendall", explicó el intérprete de 'Ymmy'.

Sin embargo, tal parece que su respuesta no le gustó para nada a Delevingne, quien por medio de sus redes sociales publicó este fragmento del programa seguido de una fotografía de ambos durante el Victoria's Secret Fashion Show del año 2012 y escribió: "Ahora vs. Si no tienes nada en mi contra, ¿por qué no me desbloqueas? Te amo Hailey Baldwin. Debería haber comido el pene de toro".

Hasta el momento Justin Bieber no ha dicho nada más al respecto así como tampoco su esposa.

