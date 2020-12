Justin Bieber defiende a su esposa tras ataques de fan de Selena Gomez

El cantante canadiense, Justin Bieber, acudió a sus historias de Instagram para defender a su esposa, Hailey Baldwin, de los ataques de una fanática de Selena Gómez.

Para empezar, el intérprete de 'Yummy' replicó el video de una mujer solicitándole a su público que fueran a un Live que Hailey Baldwin iba a realizar y le comentaran cosas como "Jelena" y "Selena es mejor".

Ante la situación, Bieber escribió: "La triste excusa de un ser humano que acaba de animar a la gente para ir literalmente tras mi esposa, pidiéndole a las personas que digan que mi relación anterior era mejor. Solo quería compartir esto para que se hagan una idea de lo que enfrentamos día a día".

Posteriormente, el cantante quiso sacar una lección de lo ocurrido y dejarle una reflexión a sus seguidores.

"Después de ver eso fácilmente podría dejar que me robe la alegría, pero luego pienso en su vida y en lo miserable que debe ser para querer pasar su vida tratando de hacer que los demás se sientan pequeños. La lección aquí es que ella es la que se está perdiendo (...) la vida es satisfactoria cuando usted eleva y agrega valor a las personas. Una vida en la que quieras hacer que los demás se sientan pequeños te dejará sin amigos y sin alegría real".

La relación de Selena Gómez y Justin Bieber ha sido una de las más comentadas durante los últimos años en el mundo del espectáculo. Las celebridades comenzaron a salir desde que eran unos adolescentes, pero su noviazgo estuvo lleno de altibajos. Además, Selena plasmó su historia de amor y llanto en canciones como 'The Heart Wants What It Wants'.

Sin embargo, aunque estuvieron inestablemente juntos por aproximadamente seis o siete años, Justin y Selena le pusieron punto final a su relación en 2018. Poco después, el canadiense iniciaría un romance con la modelo estadounidense, Hailey Baldwin, con quien finalmente llegaría al altar.

La pareja se casó en un juzgado de Nueva York en septiembre de 2018, pero un año después celebraron su boda religiosa. Desde entonces no pierden oportunidad para demostrar en las redes sociales lo enamorados que están. Y, aunque siempre los han rodeado los rumores de embarazo, recientemente Baldwin los desmintió.

Es de recordar que, Hailey Baldwin, hija del actor Stephen Baldwin, es una de las modelos más populares del momento. Ha desfilado y protagonizado campañas para firmas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Jeremy Scott, entre otras.

También goza de buena popularidad en las redes sociales, nada más en Instagram acumula hasta el momento 30 millones de seguidores.