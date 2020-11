Justin Bieber se sincera: "Tuve pensamientos muy suicidas"

Desde que Justin Bieber entró a la industria musical cuando recién empezaba la adolescencia se ha mantenido como una de las estrellas pop más exitosas de los últimos años. Canciones como 'Baby', 'One time', 'Love Yourself', 'Sorry', 'What Do You Mean?', entre otras, se han posicionado en lo alto de las listas musicales.

También cuenta con un premio Grammy en la categoría de 'Mejor grabación dance' por el tema 'Where Are Ü Now' con Skrillex y Diplo.

Y, está casado desde 2018 con la modelo estadounidense, Hailey Baldwin. Previamente el cantante había sostenido una inestable relación sentimental con la actriz y cantante Selena Gómez, la cual acaparó todos los titulares de la prensa rosa. Sin embargo, pese a todos los años que duraron juntos, la pareja no funcionó y optó por separarse definitivamente.

Por otro lado, Bieber promociona su más reciente álbum, 'Changes', lanzado en febrero de este año y del que se desprenden temas como 'Yummy', 'All around me', 'Intentions' y muchas más.