Justin Bieber tiene parálisis facial por extraña enfermedad: Así lo reveló en un video

El cantante canadiense Justin Bieber anunció a través de sus redes sociales que se encuentra con un lado de la cara paralizado debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunt.

“Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis", expresó Bieber en el video.

Puede ver: Antony Santos el Henry Ford colombiano que fabricó el primer carro eléctrico criollo…

El movimiento facial de Justin Bieber se ve bastante afectado, pues mientras el artista habla es notorio que no puede parpadear ni mover bien sus labios.

Según explica la 'Mayo Clinic', el síndrome de Ramsay Hunt se da por un brote de culebrilla (herpes zóster ótico) que ocurre cuando el virus afecta el nervio de los oídos. Además de la dolorosa erupción que causa, este virus puede afectar la movilidad facial, como le ocurrió a Justin Bieber, y hasta pérdida de audición.

Debido a sus padecimientos el intérprete de 'Hold On', 'What do you mean?', entre otros éxitos se debe alejar de los escenarios para concentrarse en su recuperación.

Lea también: Niño del video "péguelo socio" sí llegó a la cédula y así luce en la actualidad

"Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad", agregó Bieber.

Agradeció a sus fans por la comprensión y aseguró que tomará este tiempo para estar al 100 por ciento y volver a hacer lo que lo hace feliz.