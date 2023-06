Kaleth Morales, recordado por ser un brillante cantante y compositor vallenato, sigue presente en la industria musical y la memoria de sus seguidores que tras su pérdida recuerdan su legado. Y es que tanto familiares y fanáticos de Kaleth lo recuerdan en un día como hoy por su cumpleaños.

Nació el 9 de junio de 1984 en Valledupar, en el seno de una familia de destacados músicos, lo que lo mantuvo cerca de la escena musical en la región caribe del país.

Kaleth Morales es recordado por sus éxitos musicales en el vallenato, pero lo que pocos sabían de este gran artista es que en medio de una entrevista reveló que no le gustaba este género tradicional colombiano.

“La vena artística viene de mi papá”, comenzó relatando Kaleth, quien de inmediato contó que en un principio el vallenato no era su pasión, pues sentía que si "me lo ponían y decía me están echando".

Y es que, según mencionó en su momento, al que le gustaba este género musical era a su padre, pero con el tiempo empezó a ser partícipe de una orquesta donde podía tocar su ritmo favorito, la salsa.

“Yo soy una contradicción, a mí el vallenato no me gustaba [...] a mí lo que me gustaba era la salsa”, recalcó.