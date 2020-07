Kanye West dijo que tuvo coronavirus y no confía en las vacunas

El rapero estadounidense, Kanye West, nunca teme expresar lo que piensa aunque sus declaraciones generen debate y/o polémica. Ahora, en una reciente entrevista con Forbes el intérprete de 'Fade' dijo considerar a las vacunas como la marca de la bestia.

"Son tantos nuestros niños que están siendo vacunados y paralizados ... Entonces, cuando dicen que la forma en que vamos a curar la Covid 19 es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso. Esa es la marca de la bestia. Quieren poner chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas para que no podamos cruzar las puertas del cielo".

En la misma entrevista, el rapero reveló que contrajo la Covid-19 el pasado mes de febrero, interrogado sobre qué fue lo que sintió, respondió: "Escalofríos, temblar en la cama, tomar duchas calientes, mirar videos que me dicen lo que se supone que debo hacer para superarlo".

Por otro lado, Kanye West -quien en anteriores oportunidades había manifestado sus aspiraciones presidenciales - aseguró el pasado 4 de julio en Twitter que se postulaba para presidente de los Estados Unidos. "Ahora debemos realizar la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los Estados Unidos", escribió.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION