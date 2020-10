Kanye West reveló que el presidente de Haití le regaló una isla y encendió la polémica

El rapero estadounidense Kanye West causó una polémica este martes en Haití tras declarar que el presidente del país caribeño, Jovenel Moise, le regaló una isla para desarrollar un proyecto turístico.

Las declaraciones del artista, a una radio de su país, causaron revuelo en las calles de Puerto Príncipe e incluso motivaron un desmentido categórico por parte de la Cancillería.

El marido de Kim Kardashian aseguró que el jefe de Estado de Haití prometió darle la isla de la Tortuga a él y al inversor Shervin Pishevar, durante una visita que el rapero hizo a la zona el pasado septiembre, en compañía del jefe de Estado haitiano.

"El presidente de Haití nos dio una isla (...) para desarrollar una ciudad del futuro", comentó West.

Las declaraciones del rapero tuvieron hoy respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, que por medio de un comunicado recalcó que al mandatario "no le ronda la idea absurda de malvender el territorio nacional".

No obstante, el Ministerio aclaró que esto no va en menoscabo de mantener las puertas abiertas a cualquier inversión extranjera orientada al desarrollo y el bienestar de la nación.

En la ocasión de la visita de Kanye West, a finales de septiembre, el presidente Moise invitó a los empresarios afroamericanos a invertir en la nación antillana, de población negra.

El propio rapero matizó este martes sus palabras, aclarando a través de las redes sociales que está "comprometido" con el Gobierno de Haití para hacer "una inversión transformadora" con la que aspira a "traer empleo, desarrollo, ayudar a apoyar a los agricultores y pescadores locales y construir una nueva ciudad del futuro en un país muy hermoso".

Just to be CLEAR: WE ARE IN ENGAGED WITH HAITI’s GOVERNMENT to make a transformational INVESTMENT to bring JOBS, DEVELOPMENT, HELP SUPPORT LOCAL FARMERS and FISHERMEN and Build a new « CITY OF THE FUTURE » in a very beautiful country.