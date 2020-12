Kardashian producirán ahora contenido para Disney

Hay Kardashian - Jenner para rato en la pantalla chica. La famosa familia - una de las más populares del mundo - creará contenido para Disney por medio de sus plataformas Hulu y Star, de acuerdo con lo anunciado en el marco del Disney's Investor Day, realizado el pasado 10 de diciembre.

"Las Kardashian Jenner crearán nuevo contenido global bajo un contrato de varios años para transmitir exclusivamente en Hulu en los EE. UU y en múltiples territorios en Star a nivel internacional", se publicó en las redes sociales de Hulu.

The Kardashian Jenners will create new global content under a multi-year deal, to stream exclusively on Hulu in the U.S. and in multiple territories on Star internationally. pic.twitter.com/Dke17Gfvrd — Hulu (@hulu) December 10, 2020

De este modo, el acuerdo incluye la participación de Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, además de Kendall, Kylie y Kris Jenner. Y, según lo publicado por la matriarca de la familia en su cuenta de Twitter, el contenido empezará a transmitirse a partir del próximo año.

"Encantada de anunciar nuestra nueva asociación de varios años con Hulu y Star y lo que vendrá en 2021", escribió Kris Jenner.

Excited to announce our new multi year partnership with Hulu and Star and what’s to come in 2021 @hulu — Kris Jenner (@KrisJenner) December 10, 2020

Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué clase de contenido es el que realizarán. Por lo pronto, es de recordar que, a principios de septiembre pasado la familia anunció que el rality que los lanzó a la fama, 'Keeping Up With the Kardashians', tendrá punto final en 2021 luego de 20 temporadas al aire.

La primera entrega de la producción se estrenó en el año 2007 y desde entonces se ha mantenido como uno de los programas de telerrealidad más exitosos de E!, pero como todo lo que empieza tiene un final, la familia decidió hacer este alto en el camino para tomarse un respiro, según lo dicho por Kris Jenner y Kim Kardashian en diferentes entrevistas.

Durante el rodaje de 'Keeping Up With the Kardashians' los fanáticos fueron testigos del ascenso a la fama de sus protagonistas, quienes además han creado su propio imperio por separado. Kim y Kilye lo han hecho en la industria de los cosméticos, Kourtney Kardashian tiene su propia página de estilo de vida llamada 'Poosh', Khloé tiene su marca de jeans, Good American y Kendall Jenner ha desarrollado una exitosa carrera en el modelaje.

A su vez, otras celebridades han aparecido en el programa de forma permanente como Scott Disick o de forma intermitente, es el caso de Rob Kardashian y Caitlyn Jenner.