Karen Lizarazo habla del acoso que sufrió por parte de Poncho Zuleta

Agregó que considera que más o menos desde el 2020 las mujeres están en igualdad de condiciones y se suben al escenario a extender la parranda hasta el amanecer.

En medio de la entrevista le pidieron que enviara un mensaje para las mujeres que han pasado por una situación similar.

Ante esto, Karen Lizarazo aseguró que es muy difícil porque una cosa es decir algo y otra muy diferente vivirlo.

“Es muy duro dar un mensaje porque no es fácil, cuando lo vives no es fácil, pero lo que puedo decir hoy y de eso sí tengo toda la certeza, la fe y la credibilidad es que no hay nada que el poder de Dios no pueda derrumbar; no hay nada que la oración y que estar cerquita de la mano de Dios pueda acabar”, expresó.