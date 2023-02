Karol G admitió que alguien llegó a alegrar su vida: "Antes lo odiaba y ahora lo vuelvo a amar"

La nueva canción de Karol G y Shakira ha alcanzado millones de vistas en Youtube, plataforma en la que también está marcada como la tendencia #1 del momento, sin embargo, este álbum está compuesto por otros discos de Karol.

Muchos de los temas de este álbum fueron en medio de la tusa que tuvo la paisa al terminar su relación con Anuel AA en abril de 2020. Sin embargo, al paso del tiempo, las interpretaciones mostraban un amor superado y que, incluso, la artista, al parecer, le estaría dando otra oportunidad al amor.

Esto lo habría admitido la cantante en medio del gran espectáculo que dio en el Festival Internacional de Viña del Mar, y asimismo, reveló cómo empezó a abrir su corazón.

La colombiana, en entrevista con The New York Times, cantó ‘No estoy enamora’ pero falta poquito… yo sé que me falta poquito’, confirmando que alguien nuevo llegó a su vida a alegrar sus días.

“¡Eso pasó de verdad! Yo no quería enamorarme de nuevo. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como sentirme feliz de nuevo, por lo que quería compartir momentos con otra persona de nuevo”.

Esta declaración dio pie para que el rumor de un supuesto romance con el cantante Feid renaciera, pues los seguidores de la artista han comenzado a especular que en otra de las canciones dio pistas que llevan a pensar que se trataría de este artista.

Finalente, Karol G expresó que gracias a este álbum pudo superar todo lo malo y sentirse plena y sana nuevamente para así, disfrutar esta nueva etapa de su vida.