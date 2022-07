Karol G: así ha sido la transformación de la ‘Bichota’

Cabe recordar que la artista igualó récord de Selena Quintanilla, al ser la artista que ocupa los dos primeros lugares en los listados de Billboard.



Como si fuera una curiosa coincidencia este hito no se lograba por una artista femenina desde hace 27 años, cuando Selena Quintanilla hizo historia en 1995 posicionando ‘Tú sólo tú’ y ‘I Could Fall in Love’ en los dos primeros lugares de la lista Billboard Hot Latin Songs.



La prestigiosa revista musical aseguró que con el lanzamiento de ‘Provenza’ y ‘Mami’, Navarro se convirtió en la segunda mujer en lograr semejante hazaña.



Otra de las cosas por la que quieren tanto a Karol G, es por su sencillez.

Lea también: El sorprendente regaló que le dio Aida Victoria Merlano a su papá



Antes de iniciar con sus conciertos en Bogotá, la intérprete de ‘Provenza’, aseguró que solo necesitaba dos cosas para estas presentaciones, unos quipitos y un Bon Bon Bum’.