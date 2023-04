Karol G: Así serían las fotografías que serían publicadas en la revista que usó de más la edición

Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, pasó por un momento no muy agradable. Una revista mexicana (CQ) puso de portada a 'La Bichota', pero ella no contaba con que la imagen, que iban a poner, iba a ser alterada. Cuando ella se dio cuenta de esto, decidió publicar una foto de ella y luego la que editaron.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", dijo a través de su Instagram. Sin embargo, agradeció por el lindo gesto de pensar en ella y ponerla en la portada.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto".

Por su parte, el padre de Karol G 'Guillermo Giraldo' decidió respaldarla. "Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo. Los editores revista o recocha".

Asimismo, celebridades también le enviaron mensaje de apoyo, con lo que demuestra que a la colombiana la quieren en diferentes países. Además, Kimberly Loaiza, influencer mexicana, decidió dejar de seguir a la revista en sus redes sociales.

Ahora bien, luego de este revuelo que ha causado la fotografía, filtraron las imágenes que iban a utilizar para la portada. Sin embargo, varios dicen que aún sigue con filtro, porque ella no es así.