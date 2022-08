Karol G estrena Gatúbela, su nueva canción que recuerda el reggaeton viejo

La cantante colombiana Karol G había creado gran expectativa con su nuevo tema musical 'Gatúbela'.

Este tema se convierte en el primero que lanza luego de cambiar de color su icónica cabellera roja, que se representa en la fuerza que tiene la canción en la que colabora con el puertorriqueño Maldy, quien con su participación transporta a los sonidos del reguetón vieja escuela.

En el videoclip destacan los colores cálidos como el rojo, amarillo y naranja; la paisa sorprende con un fragmento de rap.

Puede ver: Hermana de Karol G mostró que la belleza es de familia luciendo atrevida lencería negra

Ha pasado menos de un día de su estreno y el video ya cuenta con más de 855.000 reproducciones en YouTube.

Sus fans se han emocionado con el estreno de 'Gatúbela' y en redes sociales como en plataformas de video dejan sus comentarios positivos sobre el nuevo tema.

"Me encanta como siempre Rompiendo Eres la # 1 Bichota", "Maldy me transporto al reggaetón de antes y KAROL G la rompió como siempre", "Me encantó Ya también me siento gatúbel", se lee en las plataformas de video.