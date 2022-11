Karol G estrena nueva canción: 'Cairo'

'Cairo' de Karol G

A las 13:00 horas de este 13 de noviembre, Karol G dio a conocer su nueva canción 'Cairo' junto a Ovy on the Drums y también el video oficial, el cual fue grabado en Egipto.

"Te quedas o te vas, ya tú verás, pero... Jure que no me iba a coger de ningún cu... y aquí me tiene hablándote bonito", es un poco de los que dice 'Cairo', la nueva canción de Karol G.

"Sin duda será otro de sus éxitos mundiales de la reina KAROL G", "Las canciones de Karol nunca nos decepcionan", "Una vez más nos sorprende con su maravilloso talento", "Algo tan esperado y la sigue rompiendo con cada canción que estrena" y "Es increíble todo lo que le está pasando a KAROL, en solo meses te has convertido en una de las caras del genero, súper fan de tu trabajo", son algunos de los comentarios que ha recibido la canción a pocos minutos de su publicación.