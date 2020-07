Karol G habló por primera vez tras conocerse que tenía coronavirus

Recientemente, se dio a conocer la noticia de que la cantante Karol G había dado positivo para Covid-19 y se encontraba aislada en un apartamento lejos de su novio Anuel AA, que dio negativo para la prueba de este virus.

Sin embargo, la artista colombiana decidió pronunciarse al respecto sobre el tema y compartir un pequeño live en su cuenta oficial de Instagram, donde contó detalles de la situación que vive actualmente por esta pandemia. La paisa reveló la razón real por la que ocultó por un tiempo esta noticia y que estaba ligada a su vida privada.

“Hace más o menos dos o tres semanas me di cuenta de que tenía la Covid-19 y no lo quise hacer público (con voz temblorosa) porque mis papás estaban lejos de mí, no lo quise hacer público porque no quería preocupar a nadie”, afirmó la celebridad, enfatizando en que lo mantuvo en silencio, pues por lo general toda esta clase de cosas las vive junto a su familia y allegados, y no quería alterarlos.

Karol G aseguró que desconoce cómo se pudo filtrar esta noticia en los medios y sospecha que pudo ser la persona encargada de tomarle la prueba en aquel momento. De igual manera, la estrella urbana indicó que para ella era más importante que su sencillo fuera reconocido y acogido por el público, en lugar de que la atención se centrara en este tema.

“Lastimosamente hay cosas que uno trata de tener personales pero como sea e hacen públicas así uno no lo quiera”, puntualizó la artista, además de contar que esto causó pánico y preocupación en sus papás.

La intérprete de ‘Secreto’ señaló que ya vivió lo más duro del virus y recientemente se realizó la nueva prueba para saber si da negativo. No dudó en dar unas palabras de tranquilidad y agradecimiento con todos aquellos que le escriben y buscan saber cómo va este proceso.

La cantante confirmó que Anuel AA se encuentra bien y fue a visitarla en dos ocasiones, manteniendo la distancia y hablando a través de un vidrio para no tener contacto.