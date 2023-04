Karol G habló sobre la ayuda que recibió su familia por parte del narcotraficante Pablo Escobar

Karol G en los últimos años se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de la música latinoamericana. Su nombre cada vez resuena más en miles de medios de comunicación nacionales e internacionales.

Hace poco la artista colombiana fue tendencia en redes sociales por la reciente colaboración que tuvo con la revista mexicana GQ, la cual utilizó, desfiguró la cara de la cantante y le cambio varios aspectos de su rostro, provocando el malestar de la paisa.

Karol G, por medio de sus redes sociales, hizo un llamado a la revista afirmando que ella no era así y que se sentía muy orgullosa de su físico.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le

hicieron a la foto", indicó la cantante en sus redes sociales.