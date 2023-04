Karol G se robó el show en 'Saturday Night Live' y no solo por su talento, sino por el 'outfit' que tenía puesto. Era un vestido con el que se le podía ver el abdomen y parte de una pierna. Con esto emocionó a todos sus seguidores y los enamoró más por verse como toda una diosa.

Ella cantó su más reciente canción "Mientras me curo del Cora", canción que se ha vuelto prácticamente un himno y la utilizan en diversas plataformas como Tiktok, Instagram, entre otras.

Ahora bien, respecto a la puesta en escena, varios quedaron encantados por llevar un coro que la acompañara en ciertos momentos de la canción.

Lea también: Karol G sigue celebrando: su álbum "Mañana será bonito" lidera el listado global de Spotify



Ellos también tenían su pinta que coordinara con la de Karol G. Es decir, que los colores que resaltaron fueron: café, blanco, beige y gris verdoso. Fue un excelente show y los fans comentaron afirmando esto.

"La buena vibra de esta nena", "Que linda puesta en escena", " la que hace cosas diferentes siempre", "La voz de ella", "Ella es tan pero tan mágica", "Que orgullo esta tipa", "Esta canción me mueve todo por dentro", "ella es única", entre otros mensajes que le dejaron a la 'Bichota'.

Hay que recordar que la intérprete de 'Mami' ha dejado impresionado a más de uno por tener un cuerpazo. Recientemente, subió una fotografía en donde se ve muy sensual y la halagaron.

De interés: Karol G no aguantó y le respondió a revista que modificó su apariencia: “Mi cara y cuerpo no se ven así”

Los internautas no perdieron la oportunidad para comentar y aplaudir el proceso que lleva en el gym. "Ese gym cada día se nota más proud of you", "Mi bebé tan lindaa", "La dama de Ferxoooo", "Tu cuerpo wowww", " Qué felicidad por tu progreso", "Cómo siempre al natural te ves muy linda", "Me encanta el color de pelo", entre otros.