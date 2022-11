Karol G le dice adiós a los escenarios tras más de 33 conciertos en vivo en su 'Strip Love Tour'

Karol G no ha parado de triunfar y luego de que cambió su emblemático color de cabello empezó su gira 'Strip Love Tour', la cual duró tres meses y con la que se presentó el 33 ocasiones. Ahora esa aventura de la intérprete de 'Gatúbela' ha terminado y aprovechó para enviar un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram la paisa recolectó fotos de los mejores momentos que vivió en su gira, agradeció a sus seguidores e indicó que se lleva el corazón lleno de amor.

"Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar", escribió.

Así mismo, recordó su natal Colombia y aprovechó para resaltar que el país está lleno de grandes talentos y personas trabajadoras. Agradeció a sus fans por los regalos y por cada momento en el que le han expresado su apoyo.

"Le dedico esto a mi casita Colombia! que está llena de talento y de personas que trabajan a diario por salir adelante", indicó.

"Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo", agregó.

Durante esta espectacular gira, Karol G vivió momentos emocionantes, logró presentarse en el Madisson Square Garden, vio que una mujer empezó trabajo de parto en pleno concierto e invitó a una fan a su último concierto luego de ver que había asistido a todos sus shows durante el 'Strip Love Tour'.