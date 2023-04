En los últimos meses, la cantante colombiana Karol G ha sido la protagonista de varias portadas de revistas tras sus exitosas colaboraciones y por el manejo que le ha dado a su vida sentimental.

Pero, lastimosamente, en las últimas horas, ‘La Bichota’ ha sido tendencia en redes sociales por su reacción a la más reciente portada de la revista GQ, ya que notoriamente se les fue la mano en los “retoques”.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió.

Y es que es de recordar, que la cantante colombiana siempre se ha sentido orgullosa de su cuerpo y así lo ha dejado ver en varios de sus videos musicales en los que se le ve al natural y acompañada de mujeres reales y naturales.

“Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, sigue.

Hasta el momento, la publicación no ha hecho ningún comentario, pero sus seguidores le han enviado muchos mensajes de apoyo.