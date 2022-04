Karol G pisa fuerte y se lleva seis estatuillas en los Latin American Music Awards 2022

La gala, que se alargó durante más de tres horas, arrancó con un mensaje de solidaridad a Ucrania a cargo de Black Eyed Peas, con una revisión bilingüe de su tema “Where is the Love” ("Dónde está el Amor"), en la que participó la cantante ucraniana NK y se sumaron el resto de invitados a la ceremonia, entre ellos la colombiana Goyo, vocalista de Chocquibtown.

Entre el resto de las actuaciones también destacaron Jesse & Joy, con su tema "Respirar", Luis Fonsi, que puso a bailar al público con el estreno de "Dolce", y Gloria Trevi, que interpretó por primera vez su aflamencada "La Recaída".