Karol G revela detalles sobre nueva canción con Shakira: "Así me siento en este momento"

Shakira fue un éxito total con su más reciente canción junto a BZRP, con este tema logró ser tendencia número 1 a nivel global y de paso se sacó la espinita que tenía entre pecho y espalda por la infidelidad que cometió su expareja, el español Gerard Piqué.

Sin embargo, desde hace un tiempo se rumora que la cantante de 'Te felicito' realizará una colaboración con Karol G, pero no se había dado mayor detalle al respecto. Hasta ahora, que la 'Bichota' decidió hablar al respecto y revelar unos cuantos secretos.

Además, este 14 de febrero, en su cumpleaños, la paisa recibió un mensaje de felicitaciones por parte de Shakira.