Karol G hace poco se presentó en uno de los escenarios musicales más grandes del mundo, el Festival Coachella y descrestó a todos con su presentación.

‘La Bichota’ ha demostrado su gran talento, con el que logró posicionarse como una de las artistas urbanas más importantes a nivel internacional y es que al revisar los últimos lanzamientos musicales de su carrera, se han convertido en grandes éxitos.

Recordemos que la canción ‘Mami’ junto a Becky G se hizo viral en poco tiempo y se posicionó como la número uno en varias plataformas digitales.

Ahora, luego de su presentación en Coachella y a través de sus redes sociales Karol G dejó escuchar un adelantó de lo que será su próxima canción ‘Provenza’.

“Recordé que este año no he sacado música y me animé”, escribió.

“Estaba con alguien, pero ya estoy free. Tu estás para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tu dime dónde estás”, se escucha en el video.

Los seguidores de Karol G especulan que este nuevo tema será en colaboración con Bad Bunny, sin embargo, ‘La Bichota’ no ha revelado ningún otro detalle de ‘Provenza’, canción que sería su próximo éxito.

La publicación de la paisa con menos de un día en redes ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones y más e 60 mil comentarios.