El homenaje de Karol G a Selena Quintanilla

Para nadie es un secreto que la colombiana es una fiel admiradora de Selena Quintanilla, no solo por su música, sino también por su personalidad y grandeza.

La paisa confesó que su éxito ‘Mi ex tenía razón’ tuvo una gran inspiración en Selena, algo que se vio reflejado en los Premios Billboard Latino, pues Karol G usó un look y un peinado muy particular en el que rindió homenaje a la intérprete de ‘Amor prohibido’.