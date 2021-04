Karol G señala a Shakira de no haber querido ayudarle en su álbum

En el programa de entretenimiento también aseguraron que algunas personas le comentaron a la intérprete de ‘Bichota’ que su fama está llegando a niveles inimaginables, a tal punto que la compararon con Jennifer López y Shakira. Uno de los presentadores comentó que la colombiana, con humildad, afirmó que esto no era cierto y que le faltaba mucho camino aún para llegar a ese punto.

Es importante destacar que en distintos momentos la paisa ha manifestado la admiración que siente por Shakira y las ganas que ha tenido de trabajar a su lado. Karol G expresó que espera encontrar la canción indicada para proponérsela a su colega y lanzarla a la industria.

“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, agregó.