Karol G, sin tapujos, reveló como fue trabajar con Shakira, ¿Le gustó la experiencia?

Hace pocos días Karol G y Shakira estrenaron su nueva canción TQG, el tema ha sido bien recibido por todos sus fans, junto con más reciente álbum "Mañana será bonito".

En anteriores ocasiones había expresado lo importante que ha sido Shakira como inspiración en su carrera y este 2023 cumplió otro de sus sueños que era grabar con ella, es por eso que reveló algunos detalles del proceso creativo de TQG.

Puede ver: Jhon Alex Castaño sufrió accidente a bordo de una avioneta, ¿Qué se sabe?

"Me parecía una locura que yo pudiera llamar a Shakira que era una de mis ídolas, una persona que he admirado por tantos años de carrera, y yo pudiera llamar a decirle que tenía una canción con la que probablemente ella se pudiera identificar y que si a ella le gustaba, la podíamos cantar juntas", dijo.

Reveló que estaba muy emocionada al saber que lanzaría un tema con la barranquillera y cuando la llamó le ofreció la canción y en ese momento ella se enteró de la colaboración con BZRP.

"Cuando la llamé a ella enloquecí con la canción, le encantó ... me contó a cerca de la canción que tenía con BZRP y fue muy loco para mí porque cuando me la mostró enloquecí con la temática de la letra, con todo", expresó.

Karol G también compartió con Shakira la empatía de vivir experiencias similares. "Ella vivió su momento diferente a como yo lo quería vivir; yo quería estar completamente alejada de la situación, ella lo quería expresar y sanar de esa manera", contó.

Lea también: Karol G admitió que alguien llegó a alegrar su vida: "Antes lo odiaba y ahora lo vuelvo a amar"

"Cuando me dice eso, no sé por qué, pero como decimos los colombianos me pongo la 10. Ella me pidió que el proceso era así, Te felicito, Monotonía, BZRP y ella quería cerrar ese círculo con esta canción TQG", explicando por qué se demoró más en estrenar su álbum.

Reveló también lo bien que se sintió compartiendo con Shakira y que con sus experiencias similares fueron sororas a través de la música.

"Fue como tan honesta, hablamos de tantas cosas de la vida, más allá de la canción, hablamos de tantas experiencias, que es como algo de sororidad, a mí me gustaría que el agente escuchara esta canción sin pensar que es una tiradera a nadie", indicó.

"Somos dos mujeres que sobrevivimos a una experiencia parecida en momentos diferentes de nuestras vidas... estamos sacando una canción con la que un montón de mujeres se van a identificar también y ese es el verdadero mensaje para mí de la canción, expresamos historias con esas canciones", concluyó.