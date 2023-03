Karol G es una de las artistas del género urbano más importantes no solo de Colombia sino también del mundo. La artista paisa ha sido demasiado exitosa con varias de sus canciones e inclusive con la más reciente colaboración que hizo con Shakira.

Por otra parte, Karol G con su álbum ‘Mañana será bonito’ está próxima a romper un gran récord al ser una de los artistas latinos más escuchados en los Estados Unidos, siendo la primera mujer en conseguirlo en su género.

Sin embargo, en las últimas horas sus seguidores recibieron una noticia realmente lamentable y que fue confirmada por la misma artista. En una reciente entrevista, ‘La Bichota’ anunció que se retira temporalmente de los escenarios para, de esta manera, poder dedicarse a otros aspectos de su vida.

Durante la conversación, la intérprete de canciones como ‘Provenza’, ‘200 copas’ entre otras, conversó sobre lo que será su carrera musical durante este 2023. Y es que tras el éxito de lo que fueron sus giras ‘Strip Love Tour’ y ‘Bichota Tour’ en el año 2022, la artista confesó que quiere hacer una pausa dentro de los escenarios para tener un crecimiento como artista.

“Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, poder aprender a desarrollarme en muchos aspectos de mi vida a los que antes estaba acostumbrada, ya que antes tenía a una persona que lo hacía por mí”, resaltó.

Según Karol G, dijo que esta decisión no tendrá reversa, pero no será de manera indefinida sino temporal, argumentando que “me di cuenta de que tengo muchos talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar (…) tal vez si lo hago el día de mañana le puedo brindar mejores cosas a mi público”, finiquitó.