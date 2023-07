Karol G ha sorprendido a todos con la evolución que ha tenido a lo largo de los años. Ha demostrado que los obstáculos no importan y que seguirá impactando a sus fans con esas grandes canciones. La 'Bichota' no se ha dejado afectar por aquellos malos comentarios, en donde le escriben cosas son su físico.

Hace un par de años, varios hasta llegaron a pensar que estaba embarazada, por las diferentes fotos que aparecía tapándose el vientre y con un poco de volumen. Lo que no sabían, es que ella tiene un problema que hace que tenga alguno que otro cambio físico y que hasta hace que suba de peso.

La misma Karol G confirmó en una entrevista de Mezcal TV que tiene un desequilibrio hormonal, según lo que relató la paisa es una alteración en el sistema endocrino.

"Tenía un aumento drástico en los niveles de insulina y mi glándula, que normalmente se activa durante el embarazo", expresó la intérprete de 'Tusa'.

Además, dijo que "al principio me afectaba, porque pensé, qué importa si quiero ser una mujer con curvas. Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto. Me afectó profundamente. Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios”.

Karol G ha dejado callado a todos con el talento que tiene para cantar. Además, ha sido todo un hit internacionalmente, tanto así, que hasta cantó en Nueva York y las redes estallaron con ese gran concierto que dio a miles de personas.