Karol G y su inspirador mensaje a Rihanna: "Ojalá te lo pueda decir mirándote a los ojos"

La cantante paisa, Karol G, reveló que una reconocida cantante es su inspiración y además le mandó mensaje en el que le declara su amor.

Cabe mencionar que la interprete de 'Gatubela' se ha convertido en una artista de talla internacional y que ya ha colaborado con grandes artistas como: Nicki Minaj, Dj Tiesto, Nicky Jam, J Balvin, entre otros.

Recientemente, la cantante barbadense, Rihanna, reapareció con un nuevo trabajo musical, la canción que es el tema principal de la banda sonora de la película de Marvel, ‘Black Panther: Wakanda Forever”.

Mensaje de Karol G a Rihanna

Tras la noticia, Karol G no pudo contener su emoción y expresó sus sentimientos por medio de sus redes sociales. “Rihanna, ¡te Amo! Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos. No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú", escribió la joven cantante.