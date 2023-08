Karoll Márquez se sincera sobre su orientación sexual: no he estado metido en ningún clóset

Cientos de colombianos y televidentes de MasterChef Celebrity lamentaron la eliminación de Karoll Márquez, uno de los cocineros más destacados del reality.

Además de esto, muchos se han encargado de buscar detalles de su vida personal y su vida amorosa, que aunque siempre ha sido muy privada, recientemente se viralizó una charla en la que confesó varias cosas.

A través de una entrevista con Diva Rebeca, realizada hace un par de años, el actor contó que no le gusta publicar cosas de sus parejas o sus noviazgos, ya que considera que no es algo necesario.

En esta charla, la entrevistadora le tocó el tema de su sexualidad, pregunta que siempre ha dicho que "no debe hacerse". Ante esto, dijo que es un tema obsoleto y aseguró que a él no tienen que sacarlo de ningún lado (refiriéndose a las especulaciones de que no ha salido del closet).

“Nunca he estado metido en ningún clóset; que le quede claro a todo el mundo", dijo Márquez en su momento, afirmando que el hecho de que no muestre sus parejas haga públicas sus relaciones, no quiere decir que esté escondiendo su orientación.

En esta misma línea, dijo que lo que la gente quiere y le gusta escuchar es lo que "le genera morbo", agregando que él no tiene la culpa de que muchos no pueden percibir su sensibilidad, pues, según él, "es muy obvio".

“Lo que se ve no se pregunta”, le dijo Diva, a lo que Karoll respondió: “Así es”.