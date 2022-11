Katherine Porto relató la agresión física que vivió con un ex "Te sientes tan indefensa"

La actriz Katherine Porto es sin lugar a dudas una de las mujeres de la farándula colombiana más queridas, pues con su participación en telenovelas como 'Manual para ser feliz', 'Hasta que la plata nos separe' 'La viuda de la mafia', entre otras, la cartagenera logró ganarse un pedacito del corazón de los televidentes.

Frecuentemente esta talentosa y hermosa mujer suele utilizar sus redes sociales para enviar mensajes reflexivos o contar situaciones de su diario vivir, siendo el relato de una agresión física por parte de una expareja la que más llamó la atención de los internautas.

De acuerdo al relato de la Katherine todo ocurrió durante la celebración de uno de sus cumpleaños, pues aunque se encontraban en la fiesta, en un momento de descuido su ex la metió al baño y allí le pegó y empujó esto mientras ella le decía: "por favor no me hagas esto". Lo peor de todo es que nadie se dio cuenta, pues pensaron que 'los tortolitos' estaban teniendo un encuentro íntimo.

Al salir del lugar ella y su hermanito menor iban el carro con el presunto agresor, tiempo en el que Porto aseguró fue ideando la manera de escaparse de él. Al llegar, la actriz corrió detrás del menor para intentar entrar sana a su casa, sin embargo, el hombre la alcanzó y la golpeó de nuevo, ya en esta ocasión frente al celador del conjunto, quien no hizo nada. Posteriormente, su ex la dejó ahí en el suelo y se fue.

"Me dejó ahí tirada y se subió al carro y se fue. No entendía lo que estaba pasando. No es posible que te maltraten de esa manera y te sientas tan indefensa y tan pequeña".

En medio de lágrimas Katherine Porto sobrellevó la situación, pero lo más doloroso fue cuando su familia le dijo que no lo denunciara, pues esto era agrandar el problema, un petición que ahora hace reflexionar a la famosa y aconsejar a otras mujeres sobre no quedarse calladas en ninguna de estas situaciones.

"No se queden calladas, acudan a entidades donde puedan contar lo que les sucede, que les asesoren sobre sus derechos. Quiero compartirles a todas las mujeres que me están viendo, para que se den cuenta de que todas hemos pasado por estas situaciones y no nos atrevemos a hablar por miedo o porque creemos que solo nos está pasando a nosotras" aseguró.

