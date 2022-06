Kathy Sáenz cuenta por qué se retiró de la actuación

De acuerdo a lo dicho por Kathy Sáenz, participe de Pura Sangre, Juegos Prohibidos, La Gloria de Lucho, entre otras, trabajar en actuación es muy pesado y más cuando se es personaje principal o secundario, razones por las que debido a las extenuantes jornadas, ella empezó a enfermarse demasiado.

"Cuando uno protagoniza o antagoniza, la carga de trabajo es muy fuerte y muy pesada. No tienes fines de semana, no tienes nada, las doce horas. Entonces, siempre me empezaba a enfermar y me enfermaba, no había proyecto donde no me enfermara. Pero igual, así, era lo que amaba hacer y la actuación siempre fue esa inspiración y lo que me fascinaba hacer", dijo Kathy Sáenz.

Adicionalmente, la actriz dijo que su actual emprendimiento de productos de belleza la tienen muy feliz y ocupada, razón por la no cree poder hacer dos cosas al tiempo y por el momento decidió quedarse con su microempresa.

"Cuando arranco con mi empresa, dije que ya no podría actuar, porque me quita todo el tiempo del mundo y dos cosas a la vez, no las podría hacer. Se dio la pandemia, y fue divino, porque cuando las cosas llegan así, todo empieza a fluir de una manera correcta"

