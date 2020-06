Katy Perry rompe su silencio y se sincera sobre difícil momento en su vida

Es de recordar que, Katy Perry inició una relación romántica con el actor británico, Orlando Bloom, en 2016. Sin embargo, tuvieron una breve ruptura a principios de 2017. Musicalmente, por aquel tiempo la artista había lanzado su álbum 'Witness', que aunque tuvo una buena recepción comercial, también obtuvo críticas mixtas.

"Yo estaba emocionada por volar alto con mi próximo disco, pero no me llevó alto... La validación no me hizo sentir bien... Así que simplemente me estrellé y fue una buena estrellada, una ruptura necesaria. Fue importante para mí estar rota para encontrar mi integridad de una manera completamente diferente y no vivir mi vida como una estrella pop sedienta", agrego.

Actualmente Katy Perry trabaja en su quinto álbum de estudio, del cual ha lanzado su sencillos 'Never Worn White' y 'Daisies'.

Está comprometida con Orlando Bloom desde el 2019 y esperan su primera hija juntos. La intérprete de 'Roar' anunció su embarazo a principios de año con el estreno del videoclip de 'Never Worn White'.

Aunque es de recordar que, este será la primera bebé de la cantante y la segunda para el actor, quien ya es padre de Flynn Christopher Bloom, producto de su matrimonio con la modelo Miranda Kerr.