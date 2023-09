Katy Perry vendió parte de repertorio musical por millonaria suma

En las últimas horas la cantante norteamericana Katy Perry, de 38 años de edad, es noticia luego de que decidiera vender una importante parte de los derechos de la música que lanzó entre los años 2008 y 2020.

La empresa Litmus Music, que se quedó con parte de la música de la californiana, pagó la gran suma de 225 millones de dólares por la música de la artista.

A pesar de que la compañía discográfica Universal Music Group publicó durante esos años la música de Katy Perry, conserva los derechos sobre los masters, los derechos de publicación de los cinco discos que durante ese periodo de tiempo lanzó la artista pasaron a la empresa Litmus Music.

Los discos de los que la artista internacional cedió los derechos son: One of the Boys (2008), Teenage Dream (2010), PRISM (2013), Witness (2017) y Smile (2020).

Cabe recordar que con la creación de estos álbumes musicales, Katy Perry consiguió más de 300 nominaciones en premiaciones como los American Music Awards y los Billboard Music Award, en los que se quedó con más de 100 premios a lo largo de estos años.

Uno de esos grandes logros que ha conseguido Perry fue posicionar cinco canciones en el top histórico Billboard en EE. UU., siendo la primera mujer en conseguirlo y la segunda artista, después del reconocido "Rey del pop" Michael Jackson.

La artista de éxitos musicales como "Hot N Cold"; "I kissed a girl" y "Last Friday Night"; entre otras, dio a conocer que la toma de dicha decisión, se debe a que en los últimos años ha enfocado toda su carrera en sus shows en Las Vegas, su labor de caridad por medio de su fundación Firework Foundation y Unicef.

Katy Perry ha sido una de las artistas que más ha ganado dinero a lo largo de su carrera. Entre 2011 y 2019 la famosa se posicionó como una de las artistas mejor pagas de los EE. UU. y, según Forbes, su patrimonio neto rondaría los 38,5 millones de dólares.