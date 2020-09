Keanu Reeves revela detalles de la trama de 'Matrix 4': "Es una historia de amor"

Como ya lo ha hecho en otras oportunidades, el actor Keanu Reeves ha insistido nuevamente en que el guión de 'Matrix 4' "es hermoso". Sin embargo, ahora va un poco más allá y resalta algunos detalles de la película.

"Tenemos una maravillosa escritora y directora, Lana Wachowski, quien realmente ha escrito un hermoso guión que es una historia de amor, es inspirador. Es otra versión de una especie de llamada para despertar y entretener con una gran acción. Y, todo se revelará", expresó Reeves durante una entrevista para el programa, BBC The One Show.

It's happening!



Keanu Reeves confirms that a new The Matrix film is in the works! 🙌#TheOneShow pic.twitter.com/hKQCpw0M3e