Kendall Jenner busca acabar con el estigma en los temas de salud mental

La modelo estadounidense Kendall Jenner siempre ha sido muy abierta al momento de hablar de su ansiedad, cosa que también se ha visto en el reality de sus hermanas 'Keeping Up with the Kardashians'. Y, recientemente recordó uno de sus peores episodios: cuando sintió que no podía respirar.

"Era muy, muy joven y recuerdo sentir que no podía respirar y fui a desahogarme con mi madre: 'mamá, siento que no puedo respirar. Algo debe ser mal'. Por supuesto que me llevó a un grupo de médicos solo para asegurarse de que estaba bien físicamente y lo estaba. Nadie me dijo en ese momento que tenía ansiedad, reseña Revista Clase sobre lo dicho por Jenner a Good Morining America.

"Mental health is a pandemic in its own right." @kennethcolereal launches the #MentalHealthCoalition with help from @KendallJenner. The initiative brings together mental health resources and service providers in one place. https://t.co/8RNWwZSahr pic.twitter.com/fmEj6xPn6M — Good Morning America (@GMA) May 15, 2020

Pasados tres o cuatro años, los episodios regresaron pero para entonces la modelo estadounidense asegura haber encontrado toda la información que necesitaba.

Ahora apoya al diseñador de modas, Kenneth Cole, en la iniciativa The Mental Health Coalition para "poner fin al estigma contra las afecciones de salud mental. Es importante, ahora más que nunca, que nos unamos para promover la aceptación e inspirar esperanza. Juntos, y solo juntos, podemos marcar la diferencia en millones de vidas", según manifestó en su cuenta de Instagram.

Kendall Jenner se dio a conocer el reality 'Keeping Up with the Kardashians' al lado de sus hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, también participa su hermana menor Kylie Jenner y su madre Kris.

Actualmente es una de las supermodelos más populares de la industria y también una de las que más factura. Ha desfilado para importantes marcas como Chanel, Givenchy, Marc Jacobs, Victoria's Secret, entre muchas otras.