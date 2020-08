Kendall Jenner hace un tour por su mansión en Los Ángeles

El resto de la casa cuenta con piscina, amplias salas, área de bar, oficina, un pasillo con grandes ventanas al lado y lado, catalogado por la modelo como uno de sus lugares favoritos "solo por la cantidad de luz que entra".

También tiene un patio interno con una pequeña fuente en su centro, un estudio de arte donde se relaja con sus amigos pintando, aunque resalta que no es buena en este campo, pero disfruta el proceso y le funciona como terapia.

Se suman un área de entretenimiento con un gran jardín, y por supuesto, no podía faltar un enorme clóset, entre muchas otras cosas.

Kendall Jenner se dio a conocer el reality 'Keeping Up with the Kardashians' al lado de sus hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, también participa su hermana menor Kylie Jenner y su madre Kris.

Actualmente es una de las supermodelos más populares de la industria y también una de las que más factura. Ha desfilado para importantes marcas como Chanel, Givenchy, Marc Jacobs, Victoria's Secret, entre muchas otras.