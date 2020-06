Kendall Jenner reveló que la relación con su padre maduró cuando se declaró transgénero

Lea también: Jaime Lorente revela la escena más difícil que rodó en 'La casa de papel'

Kendall Jenner se dio a conocer el reality 'Keeping Up with the Kardashians' al lado de sus hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, también participa su hermana menor Kylie Jenner y su madre Kris.

Actualmente es una de las supermodelos más populares de la industria y también una de las que más factura. Ha desfilado para importantes marcas como Chanel, Givenchy, Marc Jacobs, Victoria's Secret, entre muchas otras.