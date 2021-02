Kendall Jenner se ha convertido en una de las mujeres más reconocidas y famosas de las redes sociales y de la industria de la moda por su evidente talento para el modelaje. La belleza de la joven ha conquistado a millones de personas, además de marcar una huella entre las integrantes de su familia.

La joven, de 25 años, fue tendencia en búsquedas el 12 de febrero luego de publicar un carrete de fotos en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó a la vista su escultural figura y la evidente silueta que ha conservado en su trayectoria como modelo.

Según quedó registrado en el perfil de Jenner, la integrante del clan Kardashian sorprendió a los usuarios de redes sociales con una sensual fotografía en lencería roja, unos tacones transparentes y su pelo completamente suelto. Se le puede ver de pie frente a un espejo, donde se detalla la diminuta tanga que lleva puesta en este outfit.

Adicional a este contenido, Kendall aparece en distintos ángulos y poses mientras realiza una sesión de fotos con un grupo de personas. La estadounidense aparece con un fondo rosa sobre una plataforma del mismo color. Cada imagen retrata el cuerpo de la joven proyectando su lado más sexy.

Esta publicación generó toda clase de reacciones y memes en Twitter, donde los usuarios aprovecharon para hacer comparativos, lanzar comentarios halagando a Kendall Jenner y burlándose de las dietas que hacen para conseguir esta silueta.

“¿Por qué no puedo ser Kendall?”, “Seguro Kendall Jenner no pide la promo de 10 hamburguesas de queso en McDonal’s”, “Kendall Jenner come oreos y tiene ese cuerpo”, “Ver fotos de Kendall Jenner me dan ganas de, no sé, alimentarme solo con agua”, entre otras reacciones.



Yo no puedo creer q existan personas a las q no les gusta Kendall Jenner pic.twitter.com/CNS9p5itzi — Kevin (@kevinlopezmejia) February 12, 2021

Seguro Kendall Jenner no pide la promo de 10 hamburguesas de queso por 239 en McDonalds🤧 pic.twitter.com/Y1xrLlcWd9 — Anita Lava La Tina (@anieeeg) February 12, 2021

POR QUÉ NO PUEDO SER KENDALL JENNER pic.twitter.com/ggYgZauCS1 — Hanny R💫 (@Annyromo2) February 12, 2021

yo: uff tengo el re autoestima.

Kendall Jenner sube post.

yo: retiro lo dicho. pic.twitter.com/0Kx9wLgJJG — natt. (@nat00_4) February 12, 2021

las piernas de Kendall Jenner miden lo mismo que yo pic.twitter.com/9GFIkROsY4 — Pichula al borde de una crisis. 🐛 (@lisalasdrogas_) February 12, 2021