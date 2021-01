Kepping Up With The Kardashians: Fecha y hora del estreno en Latinoamérica de su última temporada

Tras 14 años al aire en los que se han conocido los detalles de la familia Karsashian, el programa televisivo ‘Kepping Up With the Kardashians’ llegará a su fin con la vigésima temporada. Así lo anunció la misma Kim Kardashian-West con una carta dirigida a sus seguidores en la que anunciaba que, en solo unos meses del 2021, el programa llegaría a su fin.

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas y numerosos programas derivados. Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años”, escribió Kim en su cuenta de Twitter en aquel entonces.

Le puede interesar: Falleció SOPHIE, famosa DJ, productora musical y cantante

Así fue también como E! Entertainment presentó un adelanto de la próxima entrega, que se estrenará el 27 de abril en Latinoamérica y que no deja de lado aquello que ha caracterizado a la serie: el drama, las emociones y las discusiones entre las hermanas.

Lea también: Anne Hathaway y Jared Leto protagonizarán serie sobre 'WeWork'

El adelanto empieza repasando de manera nostálgica los primeros años de 'Keeping Up With The Kardashians', como también el icónico momento en el que Kim aparece tomándose selfies mientras Khloe va camino a la cárcel.

En el avance, también se deja la intriga de lo que sucederá con Khloe y Tristan Thompson, una de las parejas que más ha enfrentado altibajos en los últimos años. Sin embargo, el adelanto especula por un nuevo posible embarazo de la pareja.

El nuevo tráiler deja en expectativa a sus seguidores por otros detalles que estarán en la última temporada de una de las familias más polémicas y famosas en todo el mundo.