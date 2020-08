Kevin McHale casi se une a los que han sido víctimas de supuesta maldición de Glee

'Glee' se ha convertido en una de las producciones internacionales más comentadas de los últimos años debido a las polémicas que han girado en torno a ella. Aunque el talento y los artistas que la componen se han destacado, varios incidentes han cobijado el título y lo han encaminado a una extraña ‘maldición’.

Esta situación ha llamado la atención de los fieles seguidores del proyecto a raíz de las inesperadas muertes de algunos de los protagonistas. Tras la muerte de Naya Rivera, varios usuarios de redes sociales revivieron el tema y recordaron las tragedias que sufrieron Cory Montheith, Mark Salling, Lea Michele y Blake Jenner.

Sin embargo, recientemente, Kevin McHale, intérprete de Artie en la serie, por poco se une a esta lista de hechos desafortunados, luego de vivir un accidente casero con su pareja sentimental, el también actor Austin McKenzie.

A pesar de que todo quedó en un susto, el artista vivió momentos de angustia al ver que su novio se enfermó por motivos desconocidos y sin ninguna explicación mientras estaban en casa. Al principio creyó que se trataba de la Covid-19, pero todo fue un malentendido, pues era salmonela.

Según relató en su cuenta oficial de Twitter, un error en la preparación casi ‘envenena’ a su pareja y los llevó a pasar un mal rato, por lo que tuvo que ir al médico y someterse dos veces a la prueba del coronavirus, tratando de descartar que fuera esto. Tras exámenes y estudios, las causas de este malestar eran su culpa.

“¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy, muy malo y has pensado que era COVID y te has hecho la prueba dos veces, pero, resulta que solo era salmonela? Debería romper conmigo. Yo lo haría”, escribió McHale.

But have you undercooked chicken sausage (unintentionally) and then served it to your bf and then he got superrrrr sick and you thought it was covid and you got tested twice but nah you just fed him salmonella? He should break up with me. I would.