El reguetonero Kevin Roldán se ha caracterizado por ser noticia en redes sociales gracias a las constantes publicaciones que hace de sus videos musicales en las que las mujeres son protagonistas.

De hecho, hace pocos meses con el lanzamiento de 'Las 12', uno de sus más recientes sencillos en los que Andrea Valdiri es protagonista, también fue foco de comentarios por la sensualidad con la que aparece a mujer.

Sin embargo, en los últimos días el cantante ha realizado publicaciones que no tiene muy contentos a sus seguidores por como actúan las mujeres en su videos. Un ejemplo de esto es la publicación en su Instagram oficial en la que aparecen diferentes mujeres en traje de baño lavándole los carros al reguetonero.

En las imágenes que grabó el mismo artista, aparecen enjabonando autos mientras ellas bailan y se tocan entre ellas. Los comentarios no se hicieron esperar y dejaron ver el disgusto de los internautas. "Eso no me gusta", “Qué mal como hace ver a las mujeres”, “Lo que hace la plata”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Por otra parte, en el último posteo que realizó el artista, en el que se le ve promocionando su próximo sencillo 'Delicioso', aparece junto a la modelo chilena Paula Enríquez bailando y se observa cómo en ocasiones la 'toquetea'.

La modelo, al parecer, es su nueva compañera sentimental pues son ya diversas las fotografías que tiene en su cuenta junto a ella.