Khloé Kardashian asegura que no le presta atención a los comentarios negativos

Ser una figura pública, protagonizar un reality y ser una de las celebridades más populares en Instagram - con 122 millones de seguidores - no solo trae consigo éxito y fama, sino también la exposición a las críticas, los comentarios negativos, ofensivos, burlescos y demás. Algo que en un principio afectaba a Khloé Kardashian, pero con el tiempo dejó de prestarle atención.

"Al principio, [los comentarios malos] definitivamente me molestaban... Nunca me tomaría tiempo para avergonzar a alguien o ser negativo. Solo comento cosas agradables y positivas", expresó durante una entrevista con Elle.

Agregó: "Al principio, dejaba que cosas como esas me afectaran. Y ahora realmente no me importa. Tal vez si estoy teniendo un mal día. Pero normalmente, yo diría que el 90 por ciento de las veces, no me afecta".

Khloé Kardashian, junto a sus hermanas Kim y Kourtney Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, y su madre Kris Jenner, saltaron a la fama en 2007 con el estreno del reality 'Keeping Up with the Kardashians', emitido por E!

Sin embargo, este 2020 la familia anunció que el programa llegará a su final en 2021 luego de estar al aire por 14 años.

Durante su emisión cada una de las hermanas desarrolló una carrera empresarial, excepto Kendall Jenner, quien se dedicó al modelaje. Pero en el caso de Khloé, por ejemplo, lanzó su propia marca de ropa llamada Good American.

Por otro lado, estuvo casada con el ahora exjugador de baloncesto, Lamar Odom, desde el año 2009 hasta su separación en 2013, aunque firmaron legalmente el divorcio en 2016. Posteriormente, mantuvo una relación sentimental con el también jugador de baloncesto, Tristan Thompson, con quien tuvo a su primera hija, True, en el año 2018.

La pareja se separó en 2019 debido a las infidelidades de Thompson. Empero, en los últimos meses han corrido rumores de una supuesta reconciliación.