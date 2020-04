Khloé Kardashian celebró con emotivo mensaje el cumpleaños de su hija True

El pasado 12 de abril True Thompson - hija de Khloé Kardashian y el jugador de baloncesto Tristan Thompson - llegó a sus dos primaveras, y como era de esperarse, su famosa madre se los celebró por lo alto con una gran decoración rosa y pasteles con temática de los Trolls, según se pudo ver en las historias de Instagram de Kardashian.

Además, la empresaria y estrella de televisión le dedicó un tierno mensaje a su hija: "Feliz cumpleaños mi dulce TuTu. Generas mis mejores recuerdos de los últimos años, los preciosos momentos mágicos del presente y la promesa de un futuro feliz. ¡Eres literalmente mi mundo entero!.. Hasta el fin de los tiempos. Te amo mi dulce niña".

Por su lado, Tristan Thompson no se quedó atrás y también le escribió algunas palabras a su pequeña True: "Feliz cumpleaños a mi dulce bebé. No tienes idea de cuánto te quiere papá. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Siempre serás la niña de papá. Te amo mucho Tutu. Feliz cumpleaños".

Khloé Kardashian saltó a la fama en el año 2007 con el estreno del reality 'Keeping Up with the Kardashians', del que también participan sus hermanas mayores: Kourtney y Kim Kardashian, además de sus hermanas menores Kendall y Kylie Jenner. Su madre, Kris Jenner también aparece.