Kika Nieto estuvo en la marcha del Orgullo LGBTI con mensaje de amor: "Perdóname si te hice daño"

Kika Nieto y lo que dijo sobre la población LGBTIQ+

Todo empezó con una dinámica que hizo Kika Nieto para responder preguntas de sus seguidores. Un seguidor consultó su opinión sobre las personas LGBTIQ. Esta fue su respuesta:

"Creo que me estoy metiendo en la boca del lobo, pero mal. En verdad, espero que todas las personas que estén viendo este video sepan que no todas las personas opinamos igual y eso está bien. Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó el hombre y creó a la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer esté con el hombre y ya. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien".

"Sin embargo, ojo a esto, lo tolero, ¿saben? Tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas, las amo con toda mi corazón y si sé algo y de lo estoy completamente segura es que Dios es amor. Punto. Y él me llama a mí a que yo ame a la gente, punto, sin juzgarlos. Yo no los creé a ellos. Si alguien en algún punto de la vida tiene que juzgarte a ti por ser lesbiana o por ser gay, no soy yo, es Dios".

Unos días después, los youtubers Alejo Igoa y La Divaza llamaron a Kika Nieto para cuestionarla por sus palabras, y ella trató de disculparse, sobre todo, por usar la frase "lo tolero": "Les pido mil disculpas si la palabra 'tolerar' los ofendió, no era esa. Quería decir, tal vez, respeto, los respeto: esa es la palabra. Porque ese es el dicho: los respeto, pero no lo comparto, no sé por qué dije "lo tolero". Pero no lo comparto".

Después, el 9 de marzo de 2018, Kika publicó un video en respuesta a la polémica, en el que aseguró que no sabía que habían grabado su llamada con La Divaza y, aunque dijo sentirse arrepentida por usar la palabra 'tolero', la defendió citando la definición del diccionario de la Real Academia Española.

"'Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias'. La palabra tolerancia es la palabra más justa y perfecta que pude haber utilizado. No soy homofóbica. No pongan palabras en mi boca que nunca existieron y que nunca existieron", expresó entonces.

"Aunque yo no haga parte de la comunidad LGTBIQ y nuestras opiniones sean diferentes, quiero ayudar a que se acabe la homofobia y quiero utilizar mi influencia en pro de eso. No me pidan que cambie de opinión porque yo no voy a pedirles que cambien la suya", concluyó.

Sin embargo, esas palabras estuvieron lejos de apagar la polémica.