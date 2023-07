Kike de Ana de Nadie se confiesa: contó detalles de las escenas subidas de tono

'Ana de Nadie' llega a su recta final y los seguidores de esta novela están a la expectativa por lo que vaya a pasar con todos los personajes, entre los que se encuentra Kike, uno de los antagonistas que se robó las miradas en las más 90 horas que duró este proyecto.

Y es que Jonathan Bedoya, quien interpreta a Kike, no dejó un solo detalle escondido sobre su personaje, pues se ganó los sentimientos más oscuros de la audiencia, al considerarse como el 'malo, más malo' de Ana de Nadie.

Bedoya contó el momento en el que llegó este papel a su vida, pues fue algo bastante sorpresivo para él. "Cuando me llamaron no daban el nombre de la novela, yo hice casting para algo que no sabía que era", recordó.

Además, aseguró que fue uno de los papeles que llegó más rápido, pues un día hizo el casting y al otro ya tenía el personaje de Kike.

"Es el primer personaje con carga antagónica que hago y para mi sorpresa ha sido muy divertido", recalcó Jonathan, quien espera volver a hacer un papel similar.

Pero lo que muchos han querido saber sobre el detrás de cámaras de este personaje y sus escenas con Florencia y Katy es cómo se desarrollaron, pues para algunos estas fueron muy fuertes.