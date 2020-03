The Weeknd - 'Alone Again'

La estrella de la música pop internacional estrenó su nuevo álbum 'After Hours', cargado de temas emocionales y profundos con los que se identificará más de uno.

Una de estas canciones es 'Alone Again', acompañada de sintetizadores y mezclas vocales que la convierten en un proyecto dramático y ligado al estilo único del artista. Otros temas que se dieron a conocer fueron: 'Faith', 'Escape From LA', y 'In Yours Eyes'.