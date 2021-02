The Killers recuerda el lanzamiento de 'Read my mind', 14 años después

The Killers se convirtió en una de las bandas de rock más reconocidas de la industria musical, debido a la amplia trayectoria que creó en este género, y el gran número de éxitos que logró con sus temas. El grupo estadounidense marcó una huella que día a día es recordada por sus fieles seguidores.

Recientemente, la agrupación, creada en 2001 por Brandon Flowers, utilizó su cuenta oficial para recordar el lanzamiento de uno de los temas más famosos de todo su camino en la música. Se trata de ‘Read my mind’, canción que vio la luz en 2006 y fue estrenada con videoclip el 13 de febrero de 2007.

El video musical que acompaña este tema se popularizó por el rodaje que se llevó a cabo en Tokio, previo a la gira que realizaría la banda en Australia y Nueva Zelanda. Este proyecto estuvo bajo la dirección de Diane Martel, y tuvo como protagonistas a los integrantes de The Killers, mientras recorrían las calles de la ciudad.

“'Read my mind' fue lanzado hoy hace 14 años”, escribió el grupo en el pie de foto de un clip, donde recordaron el trabajo realizado en sus inicios.

Es importante destacar que las críticas a este tema fueron muy positivas, al punto de que la cadena de radio Q101 calificó esta canción como una de las mejores que ha compuesto la banda. Rolling Stone ubicó el título en el puesto 12 de la lista de las 100 mejores canciones de 2006.

El video publicado en el canal oficial de YouTube de The Killers suma más de 108 millones de visualizaciones, luego de que fuera montado en diciembre de 2009 a la plataforma digital.

La banda ha conquistado a sus seguidores con títulos como: 'The Man', 'Human', 'Shot at the Night', 'When you were young', entre otras.