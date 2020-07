Kim Kardashian dice que Kanye West es una persona complicada y bipolar

Las polémicas declaraciones del rapero Kanye West, quien recientemente se lanzó como candidato a la Presidencia de Estados Unidos, están en boca de todos, luego de que publicara una serie de tuits contra su esposa Kim Kardashian que luego eliminó de su cuenta.

"He estado intentando divorciarme desde que Kim conoció a Meek (Mill) en el (hotel) Warldolf", “Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, fueron unas de las publicaciones que hizo.

Estos tuits se sumaron a una polémica declaración que hizo West durante su acto de campaña, en el que confesó que quiso que la Kardashian abortara a su primer hijo “¡Casi maté a mi hija!”, dijo en medio de llanto y portando un chaleco antibalas.

Kim Kardashian no aguantó la presión y decidió romper su silencio y publicar un largo mensaje sobre lo que está sucediendo con su esposo.

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo tenga, sabe lo complicado y doloroso que es comprenderlo (…) Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho a la privacidad de Kanye cuando se trata de su salud”, comenzó el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esta vez quiso hablar del tema porque quiere romper “estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental” que tienen las personas y ante los ataques que ha recibido.

Respecto a los señalamientos que ha recibido luego de que en uno de los tuits West asegurara que su esposa lo quería encerrar de nuevo en una clínica. “Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender, que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda porque no importa cuánto lo intenten familiares y amigos”.

Demostró su impotencia ante lo que padece su esposo pues señaló que quienes entienden este tipo de enfermedades mentales o el comportamiento compulsivo “entienden que la familia queda impotente a menos que el miembro sea menor de edad”.

También en su texto intentó defender a Kanye y mostrar su apoyo en este difícil momento. “Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones. Es una persona brillante pero complicada que, además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumentó su trastorno bipolar”.

Y aseguró que quienes conocen a su marido de cerca “entienden que sus palabras algunas veces no se alinean con sus intenciones”.